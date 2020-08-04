Рекордное количество смертей от коронавируса в Индии

За последние сутки в Индии зафиксировали рекорд по числу смертей от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на официальную статистику.

По предварительным данным, погибли 918 человек. Издание отмечает, что число смертей за сутки впервые перешло отметку в 900 случаев. За последний месяц от осложнений погибли более 20 тысяч человек, всего за время пандемии — 40,6 тысяч человек.

Число заражений коронавирусом за последние сутки в стране превысило 56,2 тысячи. Всего в Индии инфицированы более 1,9 миллиона человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 6 августа превысило 18,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.