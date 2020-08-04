У домашних животных обнаружили коронавирус

Случаи выявления коронавируса среди домашних животных вновь отмечены в Гонконге. Правительственный департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы сообщает, что инфекция подтверждена у шотландской кошки и йоркширского терьера в разных районах города.

Их хозяева были изолированы, поскольку имели тесные контакты с пациентами, у которых был диагностирован COVID-19. Оба питомца, как полагается в Гонконге в таких случаях, поместили в специальный карантинный центр для животных, передает ТАСС.

"Анализы образцов, взятых у кошки и собаки, дали положительный результат на коронавирус. При этом у животных не проявляются какие-либо симптомы. Мы будем продолжать отслеживать их состояние и проводить повторные тесты", - отметил представитель ведомства.

Первый в мире случай выявления коронавирусной инфекции у домашней собаки - померанского шпица - был выявлен в Гонконге 23 января. За последние месяцы вирус также обнаружили еще у пяти животных на территории этого специального административного района Китая.