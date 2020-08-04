Внеочередное заседание Милли Меджлиса
Проходит внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. В повестку включены шесть вопросов, сообщает пресс-служба парламента.
Согласно информации, депутаты обсудят проекты законов "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год", "О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту на 2020 год", "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год", "О занятости", "О страховании от безработицы " и о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.