Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, пятого августа составила 47,16 доллара за баррель, что на 1,71 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Report.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 46,57 доллара за баррель, что на 1,71 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 45,09 доллара за баррель, что на 1,56 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого августа составила 45,92 доллара, что на 1,75 доллара больше предыдущего показателя.