В Турции опровергли сообщения о вспышке коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа опроверг утверждения, что больницы в стране переполнены в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом нового типа.

"У нас нет провинций, где больницы были бы заполнены из-за COVID-19. Заявления не имеют под собой оснований, - написал на своей странице в Twitter глава Минздрава. - Пусть те, кто делает подобные заявления, принимают такие меры предосторожности, как если бы больницы были действительно переполнены. Возможно, в таком случае это принесет пользу обществу", сообщает ТАСС.

Накануне некоторые турецкие СМИ сообщили, что больницы в крупных городах, в том числе в Анкаре, заполнены больными коронавирусом.