«В некоторых СМИ и в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что в Габале улица Ази Асаланова названа именем шехида генерал-майора Полада Гашимова. Отметим, что именем Полада Гашимова названа улица, на которой находится Аллея шехидов в Габале» , - заявили haqqin.az в Исполнительной власти Габалинского района.

Как сообщили в ИВ района, улица Полада Гашимова начинается от пересечения с улицей Ази Асланова и продолжается до пересечения с улицей Арифа Хагвердиева.

«Улица Ази Асланова не переименована. Она начинается от пересечения с проспектом Гейдара Алиева и заканчивается у мемориального комплекса, возведенного в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Мы еще раз призываем СМИ и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию и не вводить в заблуждение общественность», - говорится в сообщении ИВ Габалинского района.