«Старший брат» будет следить на бакинских пляжах фото
Оперативный штаб при Кабмине обнародовал очередное распоряжение по смягчению карантинных мер, в числе которых и разрешение для жителей Баку посещать пляжи. Получать для этого специальный допуск не нужно, но определенные меры предосторожности любителям морских купаний соблюдать все же придется.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Исполнительной власти Баку, специальные группы, состоящие из представителей городских и районных ИВ и входящих в них структур, провели осмотр всех общественных и частных пляжей, а также центров отдыха. К каждому пляжу приставлен человек, ответственный за организационные вопросы на территории.
В ходе брифинга Оперативного штаба было заявлено, что особое внимание станет уделяться числу людей, приехавших на конкретный пляж купаться и загорать. Чтобы не допустить переполненности, не позволяющей соблюдать дистанцирование, для каждого пляжа установлена определенная квота отдыхающих - например, если где-то она не превышает 500 человек и столько уже собралось, то больше никого сюда не впустят.
Контролировать это и другие правила будут ответственные от исполнительных властей Баку и городских районов, которые буду дежурить на пляжах. Контроль за пляжами будут осуществлять три структуры – Исполнительная власть Баку, МЧС и Минэкологии.
Учитывая условия карантина, на пляжах установлены специальные информационные табло, проведены разграничительные линии, обозначенные лентами. Волонтеры и рабочий персонал проинструктированы о том, как следует обеспечивать соблюдение карантинных мер, в частности, социальной дистанции между людьми. Через громкоговорители отдыхающим будут напоминать о необходимости использования дезинфицирующих средств.
Решены и вопросы с дезинфекцией территорий и вывозом мусора. Сотрудники коммунальных служб работают в особом режиме и будут обеспечивать своевременную очистку территорий. Также на каждом пляже установлены специальные контейнеры для использованных медицинских масок, а также специальные устройства с дезинфицирующими средствами.
Напомним, что в прошлом году, учитывая пожелания жителей и гостей города и их многочисленные обращения, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выступила с инициативой создания общественных пляжей, которые стали альтернативой частным центрам отдыха и платным пляжам. Первый общественный пляж был создан в Сабаильском районе в пляжной зоне «Шихово». Позже общественные пляжи были открыты в поселках Бузовна, Горадиль, Новханы, Сахиль и Пиршаги.
В этом году эта работа была продолжена. Полностью очищенными от мусора и благоустроенными стали несколько прибрежных территорий. К общественным пляжам подвели асфальтированные дороги, организовали парковки. Само собой, в нужном количестве установлены навесы, раздевалки, душевые кабины, санузлы. Оборудованы беседки, где отдыхающие могут перекусить, устроены футбольные и волейбольные площадки. Отдыхающим предоставляются лежаки и гамаки.
Несмотря на все предпринятые меры предосторожности, здоровье человека находится в его собственных руках. Люди должны со всей ответственностью подходить к условиям карантина и соблюдать все рекомендации Оперативного штаба.