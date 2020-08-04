Отдел информации 11:56

Оперативный штаб при Кабмине обнародовал очередное распоряжение по смягчению карантинных мер, в числе которых и разрешение для жителей Баку посещать пляжи. Получать для этого специальный допуск не нужно, но определенные меры предосторожности любителям морских купаний соблюдать все же придется. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Исполнительной власти Баку, специальные группы, состоящие из представителей городских и районных ИВ и входящих в них структур, провели осмотр всех общественных и частных пляжей, а также центров отдыха. К каждому пляжу приставлен человек, ответственный за организационные вопросы на территории.

В ходе брифинга Оперативного штаба было заявлено, что особое внимание станет уделяться числу людей, приехавших на конкретный пляж купаться и загорать. Чтобы не допустить переполненности, не позволяющей соблюдать дистанцирование, для каждого пляжа установлена определенная квота отдыхающих - например, если где-то она не превышает 500 человек и столько уже собралось, то больше никого сюда не впустят. Контролировать это и другие правила будут ответственные от исполнительных властей Баку и городских районов, которые буду дежурить на пляжах. Контроль за пляжами будут осуществлять три структуры – Исполнительная власть Баку, МЧС и Минэкологии. Учитывая условия карантина, на пляжах установлены специальные информационные табло, проведены разграничительные линии, обозначенные лентами. Волонтеры и рабочий персонал проинструктированы о том, как следует обеспечивать соблюдение карантинных мер, в частности, социальной дистанции между людьми. Через громкоговорители отдыхающим будут напоминать о необходимости использования дезинфицирующих средств.