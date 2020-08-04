Икрам Нур, автор haqqin.az 13:24

За Евфратом арабские племена подняли бунт против курдов. Они, кстати, неизбежно должны были сцепиться. Курды и бедуины ненавидят друг друга изначально. Прибывшие в мятежные районы отряды «Сирийских демократических сил» (СДСSDF) попытались задержать особо радикальных граждан, но получили вооруженный отпор. Три дня назад, 3 августа, неизвестные боевики открыли огонь по машине одного из лидеров племени аккидат шейха Ибрагима Халила Аль-Джадаана. При покушении погиб водитель и его дядя, также занимавший высокий пост в племени. Сам Аль-Джадаана получил серьезные ранения и был доставлен в госпиталь, где через несколько часов скончался.

Днем ранее в населенном пункте Дахля по аналогичному сценарию было совершено покушение на лидера племени бакара Али Виса и председателя населенного пункта, который был назначен СДС. Оба были убиты. В конце недели боевики ИГ расправились с шейхом из другого племени. Серия покушений на высокопоставленных представителей племен произошла после их встречи с командующим арабо-курдскими СДС Мазлумом Абди. На встрече лидеры племен якобы попросили Абди провести ряд контртеррористических операций против ИГ в провинции Дейр-Эз-Зор. При этом, по версии курдской стороны, они пообещали военачальнику оказывать всяческое содействие и помощь в поимке джихадистов. После покушения на шейха Ибрагима Халила Аль-Джадаана события стали развиваться стремительно. Представители его племени выпустили официальное заявление, в котором обвинило «Сирийские демократические силы» в этих убийствах. 4 августа прошли его похороны, собравшие множество людей. А уже 5 августа представители племени аккидат подняли настоящее восстание на востоке провинции Дейр-Эз-Зор. Вооруженные группы людей заблокировали дороги с помощью горящих покрышек и начали осаждать административные здания. Основными очагами бунта стали Дибан и Эль-Хавайедж в долине Евфрата. Через несколько часов беспорядки вспыхнули и в населенном пункте Эш-Шхиль. Чтобы разогнать протестующих, «Сирийские демократические силы» устроили стрельбу, ранив шестерых мирных жителей. После чего огонь открыли уже арабские ополченцы.

Необходимо заметить, что союз племен аль-Акидат считается самым могущественным и многочисленным в провинции Дейр эз-Зор. В состав этого объединения входят племена: Бу Камаль, Шайтат, Бакир, Бу Хабур, Машахда, Шувейт, Бу Хассан, Бу Рахма, Караан, Мкейиф и Бу Камиль. Племена аль-Бакара (второе по силе племя в провинции Дейр эз-Зор), Бу Шалхум (в родстве с племенем аль-Бакара) и Бани Сабъа (Хасака) объявляют о своей солидарности с племенами аль-Акидат, протестующими против СДС. Любопытный момент – выступления против курдских СДС проходят под лозунгами «Сирийские демократические силы убивают наших шейхов», а действия арабского ополчения названы знакомым нам по Палестине словом «интифада», то есть - освободительным движением. Арабы из племен аль-Акидат, состоящие на службе в курдских формированиях, переходят на сторону протестующих со своим снаряжением. Отряды СДС уже покинули свои позиции в населенных пунктах Шухейль, Акидат Джадид, Дибан, аль-Хавидж и ат-Тайана.

Информационные ресурсы официального Дамаска преподносят происходящее как «восстание против американской оккупации». В курдских СМИ столкновения преподносят как операции турецкой и сирийской разведок против администрации СДС. Естественно, что в происходящее активно вмешалось подполье «Исламского государства», которое чувствует себя в Заевфратье достаточно вольготно. У них появилась возможность «поквитаться» с курдскими силами, чем они тут же и воспользовались. Словом, в сирийском Заевфратье сейчас воцарился хаос, выхода из которого у сторон пока нет. Традиционное арабско-курдское противостояние выплеснулось в вооруженный конфликт, который подогревают и делают более ожесточенным обиды прошлых веков и новейшего времени. И та, и другая сторона готовы воевать до последнего. А в самом выигрышном положении оказалось недобитое «Исламское государство» - ему достаточно периодически подбрасывать «дровишек в костерок», чтобы его враги уничтожали сами себя.