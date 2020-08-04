Минтруда о десятках тысяч вакансий
Продолжается процесс ввода вакансий в подсистему «Занятость» Министерства труда и социальной защиты населения, отправки уведомлений по вакансиям безработным и лицам, ищущим работу. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.
Согласно информации, с начала нынешнего года в подсистему введено более 100 тысяч вакансий.
По более чем 57 тысячам вакансий безработным и лицам, ищущим работу, отправлены уведомления.
В настоящее время в подсистеме «Занятость» имеются 45 375 вакансий. Процесс отправки уведомлений по оставшимся вакансиям и ввода новых вакансий работодателями в «Банк вакансий» продолжается.
Отметим, в соответствии с законом «О занятости», работодатели должны вводить информацию о новых и освободившихся рабочих местах в банк вакансий в подсистеме «Занятость» не позднее 5 рабочих дней.