Минтруда о десятках тысяч вакансий

Продолжается процесс ввода вакансий в подсистему «Занятость» Министерства труда и социальной защиты населения, отправки уведомлений по вакансиям безработным и лицам, ищущим работу. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Согласно информации, с начала нынешнего года в подсистему введено более 100 тысяч вакансий.