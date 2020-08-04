Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина на своем автобусе Scania пытался вывезти пассажиров с бакинской пропиской в Лерикский район.

Для того, чтобы избежать проверки на посту, водитель выехал на полосу, предусмотренную для движения грузовиков. Однако по требованию патрульных ему все же пришлось остановиться.

В ходе осмотра выяснилось, что в транспортном средстве находятся 40 человек, и все они - родственники. Оказалось, что житель Баку Фикрет Алиев заказал автобус и намеревался добраться вместе со своими родными до Лерика с целью отдыха.

Среди пассажиров были 14 несовершеннолетних детей.

В отношении организатора поездки и 25 пассажиров были составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны штрафы.

Собранные в 11-м отделении полиции Гарадагского района Баку в отношении водителя Н.Эйвазова материалы были направлены в суд для вынесения решения.