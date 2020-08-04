Еще один танкер Мансимова без воды и без еды

Танкер "Агдаш" с российско-азербайджанским экипажем на борту вынужден находиться в порту Суэца почти 16 месяцев из-за отсутствия средств для дальнейшего плавания, заявила инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина, передает ТАСС.

"Судно (танкер) турецкой судоходной группы Palmali в Суэце в бедственном положении. Там российский капитан, российские моряки на борту тоже. Они тоже без воды, без еды. Они застряли в Суэце. Тоже ищем адвоката", - сказала она, уточнив, что судно не находится под арестом, остановилось в Суэце из-за отсутствия денег для дальнейшего передвижения. Ранее об этой ситуации не сообщалось.

Собеседница агентства уточнила, на борту судна "Агдаш", принадлежащего группе компаний арестованного олигарха Мубариза Мансимова, российско-азербайджанский экипаж находится до 16 месяцев.

"Долг перед экипажем - $412 тыс.", - сказала Ананьина, уточнив, что среди 14 членов экипажа пятеро россиян, остальные - граждане Азербайджана.