Севда Мамедова рассказала о новом колл-центре Минздрава «814»

Прежде всего член рабочей группы рассказала об основных целях нового колл-центра, который начал функционировать с июля этого года: «Охватывающий город Баку колл-центр "814" направляет граждан, подозреваемых в заражении вирусом COVID-19, в участковые медицинские учреждения соответственно их местам проживания, предоставляет информацию об этих поликлиниках, обеспечивает граждан постоянной связью с участковыми врачами».

Затем член созданной Минздравом рабочей группы назвала дни и часы работы колл-центра "814", который был создан для поддержки службы скорой и неотложной медицинской помощи: 6 дней в неделю, с понедельника по субботу, с 8:00 до 20:00. В ходе интервью было также отмечено, что в колл-центре "814" работают 40 операторов, а количество поступивших сюда за июль звонков составляет более 11 000.

После этого Севда Мамедова подчеркнула, что пациентам с тяжелыми симптомами и температурой выше 38 градусов следует обращаться за неотложной медицинской помощью по номеру 103.

«Поступающие в колл-центр "814" звонки регистрируют жалобы, связанные с обращением в поликлиники и лечением в домашних условиях», - продолжила Севда Мамедова. Среди обращений, полученных колл-центром, также встречаются и просьбы, связанные с оказанием медицинской помощи тяжело больным пациентам, проходящим лечение на дому. В таких случаях гражданам сообщается, что пациенты с тяжелыми симптомами (например, температура 38 градусов и выше) обязательно должны быть госпитализированы и пройти лечение в стационарных условиях, так как их состояние изменчиво и может ухудшиться в любой момент. Таким образом, пациентам с тяжелыми симптомами COVID-19 и высокой температурой следует обратиться в службу скорой и неотложной медицинской помощи по номеру 103. Все поступающие обращения и жалобы регистрируются в колл-центре, затем направляются в рабочую группу. В зависимости от типа каждого обращения или жалобы, данным вопросом занимается соответствующий член рабочей группы.

В конце своего интервью Севда Мамедова подчеркнула, что мобильная медицинская служба направляется в места проживания граждан c подозрением на COVID-19 для тестирования только по решению участкового врача.