Синоптики рассказали о погоде на завтра

7 августа в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков, однако утром в некоторых районах полуострова возможны кратковременные дожди. Прогнозируется северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 20-24, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 45-55%.

На пляжах Апшерона днем будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных районах Большого Кавказа интенсивные, град. Будет дуть восточный ветер, днем местами усилится. Температура воздуха ночью 18-23, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

7-8 августа на Апшероне ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.