Рашид Исмаилов назначен советником гендиректора "Билайна"

Бывший заместитель главы Минкомсвязи РФ Рашид Исмаилов перешел на работу в компанию "Билайн" в качестве советника. Как сообщает ТАСС, данную информацию подтвердил гендиректор компании Александр Торбахов.

На заседании российской Госкомиссии по радиочастотам 13 июля Исмаилов выступал от имени "Билайна", однако в пресс-службе компании не стали комментировать вопрос, в какой должности бывший замминистра представлял оператора.

"Он работает советником, идет согласование назначения его на другую должность. Когда согласование будет получено, мы о его назначении объявим", - сказал Торбахов, отвечая на вопрос о назначении Исмаилова в том числе на должность президента "Билайна", которая сейчас вакантна.

В апреле 2020 года сразу после назначения новым гендиректором "Билайна" Александра Торбахова "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что Исмаилов займет в компании должность президента, сменив на этом посту Александра Крупнова. Тогда оператор также не комментировал эту информацию.

Рашид Исмаилов был замминистра связи с 2014 по 2018 годы, затем работал гендиректором Nokia в России. В 2019 году возглавил компанию "Данные - центр обработки и автоматизации" (ДЦОА), которая занимается внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона об устойчивой работе Рунета.