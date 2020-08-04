Макрон прибыл в разрушенный Бейрут

В программе визита – посещение порта, встреча с президентом Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом. Ожидается, что Макрон будет добиваться проведения политических и экономических реформ, чтобы содействовать выходу Ливана из кризиса.

В Бейрут прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он стал первым главой иностранного государства, посетившим Ливан после взрыва в бейрутском порту, сообщает NEWSru.co.il.

"Президент хочет продемонстрировать, что Франция помнит о своей роли, что она верит в Ливан", - цитирует издание заявление Елисейского дворца.

"Это также возможность заложить фундамент соглашений о восстановлении Ливана. Они призваны ослабить конфликты, предложить немедленную помощь и открыть перед страной путь в будущее", - добавила пресс-служба французского президента.

Ранее в Бейрут вылетели два самолета с французской гуманитарной помощью. Они доставили поисково-спасательную группу из 53 человек, 25 тонн медицинского оборудования, а также полевой госпиталь.