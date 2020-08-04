COVID-19 можно заразиться через глаза

Глаза являются входными воротами для различных инфекций. Об этом заявил офтальмохирург петербургского Центра микрохирургии глаза Сергей Чуб. По его словам, заражение COVID-19 может произойти через глаза.

Он рассказал, что, по различным данным, в 5—7% случаев это заболевание начинается в виде коронавирусного конъюнктивита.

«При попадании вируса на поверхность глаза могут развиваться различные воспаления, например, конъюнктивит. Далее инфекция распространяется по нисходящим путям, появляется повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, кашель, бронхит, пневмония и другие симптомы коронавируса», — отметил Сергей Чуб.

Врач добавил, что в общественных местах рекомендуется носить не только маски и перчатки, но и очки.

По его словам, коронавирус особенно опасен для людей, имеющих острые и хронические болезни, в том числе связанные со зрением.

«Коронавирус способен вызывать отечность, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва, а также воспаление сетчатки. Кроме того, распространены случаи, когда COVID-19 вызывает воспалительные заболевания: конъюнктивит и блефарит. Конечно, опасность для зрения возрастает, если вирус проник через слизистую глаз. На состояние зрительных органов воздействует и применяемая терапия. Например, ряд препаратов имеет побочное действие и сказывается на качестве зрения, в частности, влияет на способность глаз фокусироваться на разноудаленных предметах», — сообщил специалист.