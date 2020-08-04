Китайская компания разбогатела на коронавирусе

Акции китайского фармацевтического магната Chongqing Zhifei Biological Products Co. выросли на 80 процентов с тех пор, как Управление по надзору за качеством медикаментов Китая разрешило клинические испытания вакцины от коронавируса.

Глава компании Цзян Реншэн разбогател на 14,4 миллиарда долларов в этом году, пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

С ростом на 256 процентов за год акции Zhifei являются лучшими в индексе ChiNext, куда входят инновационные и высокотехнологичные компании. Состояние Реншэна в июле выросло более чем в два раза и достигло 19,4 миллиарда долларов. Это самый быстрый прирост капитала среди 500 самых богатых людей мира.

Его компания продает вакцины от таких заболеваний, как грипп и менингит. Чистый доход корпорации за первые шесть месяцев 2020 года составил 1,5 миллиарда юаней (143 миллиона долларов), это на 30 процентов больше, чем в прошлом году.