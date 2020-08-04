Задержан бывший мэр Еревана

Бывший мэр Еревана, бывший председатель комиссии по регулированию общественных услуг Роберт Назарян задержан в рамках уголовного дела, сообщает «Новости Армения».

По сведениям СМИ, до задержания Роберту Назаряну было предложено дать показания против третьего президента Сержа Саргсяна по одному из возбужденных уголовных дел, пообещав прекратить уголовное преследование против него.

Назарян отказался, утверждая, что предложенные ему показания не соответствуют действительности и он не может подписаться под ними, после чего его задержали.