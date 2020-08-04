В странах Балтии резкий прирост случаев COVID-19

С начала текущей недели в Литве и Латвии фиксируется резкий суточный прирост заболеваемости COVID-19, в Эстонии также растет число инфицированных коронавирусом, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство BNS.

В Латвии 3 и 4 августа фиксировалось по три новых случая в день, 5 августа - 8 случаев. 6 августа зафиксировано 18 случаев заражения. Отмечается, что зафиксированное за минувшие сутки количество новых случаев в этих двух странах является самым высоким с начала недели.

В Эстонии в последние дни также отмечен рост числа инфицированных коронавирусом. Премьер-министр республики Юри Ратас сообщил сегодня, что "заболеваемость коронавирусом вновь растет, и принятый в июле сценарий больше не действует". "Мы должны соблюдать правила, которые озвучили ранее - будь то правило карантина или гигиены. А если эти правила не будут соблюдать, заболеваемость вырастет", - сказал премьер.

Если 4 августа, по данным департамента здоровья, число заболевших увеличилось на 11 человек, то в среду их было уже 22.

Большинство новых случаев связано с деятельностью увеселительных заведений. По данным департамента здоровья, "следующие две недели будут критическим для Эстонии периодом".