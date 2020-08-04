Бердымухамедов написал книгу о духовном мире туркмен

Книга состоит из двенадцати глав, в них автор рассуждает о красоте жизни, благоденствии на земле, вечности сущего, значении науки и образования в развитии общества, принципах здорового образа жизни, трудолюбии, гостеприимстве, дружеских и братских отношениях, нравственных устоях и единстве.

Взаимоотношения человека и природы разъясняются на нравоучительных примерах из легенд и преданий. В книге рассказывается о туркменских традициях с жизненным опытом человечества. Она пересыпана пословицами, поговорками и афоризмами, изучение которых составило предмет другой книги Бердымухамедова — «Источник мудрости» (2016).

Начало работы над книгой, где будут «обобщены глубокие размышления об историческом опыте туркменского народа», туркменские СМИ анонсировали 29 марта.

Работа над книгой о духовности туркмен была завершена во время отпуска президента, начавшегося 7 июля. Он отправил книгу в печать, приурочив к празднику независимости, который будет отмечаться 27 сентября.

На официальном сайте, посвященном 25-летию статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, открылась электронная библиотека книг Бердымухамедова. В ней представлены книги на 20 языках в 3D-формате с аудиовизуальными эффектами — имитацией шелеста страниц. Оцифрованы 52 тома, в том числе все выпуски «Лекарственных растений Туркменистана», а также одиннадцать томов ежегодного сборника речей «К новым высотам прогресса».