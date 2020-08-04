Межбанк запустил программу оплачиваемой стажировки для молодежи

Участвуя в этой программе, молодые люди, интересующиеся банковским делом, приобретут полезные знания и навыки, а также, проявив себя во время стажировки, смогут получить приглашение на работу в Международный банк Азербайджана.

Международный банк Азербайджана, активно поддерживающий развитие талантов, объявил о старте очередного проекта в этом направлении. Банк запустил программу стажировки для выпускников и студентов-магистров.

Каждый, кто окончил университеты в 2018, 2019, 2020 годах или учится в магистратуре, может принять участие в этой программе посредством соответствующей процедуры отбора.

Заявку на участие в программе можно подать в режиме онлайн. Молодые люди, желающие принять участие в программе, могут зарегистрироваться для участия в процессе отбора здесь. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, обучающимся по специальностям, соответствующим направлениям деятельности банка. Кандидаты, отвечающие требованиям для поступления, сначала сдадут IQ-тест, набравшие проходной балл кандидаты, сдадут тест на характер. Все успешные кандидаты, прошедшие этап собеседования, получат возможность участвовать в данной программе.

Продолжительность программы стажировки составляет 4 месяца, на протяжении которых участники познакомятся с реальной рабочей средой. Они получат практические знания, работая под руководством сотрудников банка, а также смогут участвовать в тренингах, организованных банком. Следует также отметить, что участники программы будут получать ежемесячный оклад в установленном размере.

Управляющий директор банка Айнур Сулейманлы отметила: «Международный банк Азербайджана определил развитие и поддержку талантов в качестве одной из своих основных задач. Мы реализуем долгосрочные проекты в этом направлении. Наша программа стажировки также поможет молодым людям приобрести профессиональные навыки и построить успешную карьеру».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.