Матч Азербайджан – Турция под девизом «Одна нация, два государства»

Матч, который пройдет в режиме онлайн, будет организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана, а также Федерациями шахмат Азербайджана и Турции под девизом «Bir millət, iki dövlət» («Одна нация, два государства»).

За сборную Азербайджана в этом матче сыграют трехкратные чемпионы Европы Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов, призеры чемпионата Европы Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, а также Вугар Асадли и Ханым Баладжаева.

В резерве у нашей команды будут чемпионы Европы Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, призеры континентального первенства Тюркян Мамедъярова и Ульвия Фаталиева, а также чемпион мира среди 16-летних Айдын Сулейманлы и Говхар Бейдуллаева.

Согласно регламенту, на каждую партию участники получат по 15 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход. Игры будут начинаться ежедневно в 19:00.

Сборная Азербайджана сейчас готовится к первой в истории шахмат онлайн-Олимпиаде, которая начнется для нашей команды 21 августа. Состав сборной Азербайджана, заявленный на Олимпиаду, тот же, что и на матч с Турцией. Капитанами команды назначены Эльтадж Сафарли и Рагим Гасымов. По правилам в каждой команде должно быть по шесть основных игроков, два из которых обязательно должны быть женского пола. Помимо этого, каждой сборной необходимо заявить шахматиста и шахматистку младше 20 лет.

Олимпиада уже началась. Пока в ней играют команды из слабых шахматных стран. Сборная Азербайджана сыграет в Топ-дивизионе. Здесь на предварительной стадии 40 команд будут поделены на четыре группы. По три лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.