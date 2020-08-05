Распродажа на $3 млрд: глава Amazon продал акции компании

Основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос уведомил регуляторов о том, что на текущей неделе он продал в общей сложности около 1 млн акций Amazon на общую сумму $3,1 млрд.

По данным CNBC, продажа этих акций была запланирована ранее. В нынешнем году основатель Amazon уже продал акции на $4,1 млрд — таким образом, только с января Безос выручил за акции порядка $7,2 млрд.

Безос ранее заявлял, что собирается каждый год продавать акции Amazon примерно на $1 млрд, чтобы таким образом финансировать свою частную космическую компанию Blue Origin. В настоящее время ему принадлежат 54,5 млн акций Amazon, которые оцениваются в $174 млрд.