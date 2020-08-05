Пашаев уверен, что Гулиев никого не похищал

Отдел информации 15:39

В Бердском городском суде 5 августа заседание по уголовному делу о похищении человека прошло без известного адвоката Эльмана Пашаева. В это время он представлял интересы актера Михаила Ефремова в суде Москвы — по делу о смертельном ДТП. В Москве громкий процесс только начался. А в Бердске уже завершается: сейчас допрашивают свидетелей, скоро начнутся прения сторон. Следующее заседание судья Екатерина Белова назначила на 10 августа. Вероятно, Пашаев снова приедет в Бердск. Во всяком случае, он заявил, что бердское дело для него очень важно.

Напомним, на скамье подсудимых двое — Рамиз Гасанов и Гусейн Гулиев. Первому инкриминируют ст. 161 ч. 1 (грабеж) и ст. 126 ч. 2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека). Второму — ст. 325 ч. 2 (похищение или повреждение документов); ст. 161 ч. 2 п.а (грабеж) и ст. 126 ч. 2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека). С октября 2019 года Гулиев находится в СИЗО, Гасанов — под домашним арестом. Рассмотрение дела по существу началось в апреле 2020. Адвокат Эльман Пашаев представляет интересы Гусейна Гулиева. Он уверен, что никакого похищения не было — просто требовали вернуть долг в размере 1,5 млн рублей. Сторона обвинения считает иначе. В сентябре Гасанов решил захватить Сафарова, чтобы тот отдал деньги. Средства они якобы вложили в совместный бизнес. Как уточнил помощник прокурора Вячеслав Филиппенко, планировали возить джинсы из Турции на продажу в России. Но в итоге — ни товара, ни денег Гасанов не увидел.

«Сафаров скрывался, из дома не выходил. У него был личный курьер — таксист, который ему привозил продукты и самого возил при необходимости. Тогда он жил в Бердске», — уточнил гособвинитель. Тогда он предложил Гулиеву и двум «неустановленным лицам» помочь ему разобраться с должником. И те согласились. В конце сентября киднепперы заблокировали дорогу такси, в котором ехал Сафаров на ул. Горького в Бердске, вытащили должника и посадили в свое авто. Чтобы он не видел, куда его везут, ему на голову надели мешок. Первые 5 дней его держали в квартире на ул. Молодости в Академгородке, а потом перевезли в отель «Аврора», что в Октябрьском районе Новосибирска. «Пока Сафарова удерживали, ему наносили удары кулаками в голову, а также ногами по туловищу. Угрожали неустановленным предметом, похожим на пистолет, который использовали в качестве оружия. Отель ему удалось покинуть, воспользовавшись вызовом бригады скорой помощи», — рассказала помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова. На ресепшене гостиницы он заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать «скорую». Медики увезли его в больницу, откуда он позвонил в полицию. По словам гособвинителя, насильно удерживая Сафарова, похитители требовали вернуть деньги, которых у того не было. Тогда выкуп за освобождение просили у родственников.