Пашаев уверен, что Гулиев никого не похищал
В Бердском городском суде 5 августа заседание по уголовному делу о похищении человека прошло без известного адвоката Эльмана Пашаева. В это время он представлял интересы актера Михаила Ефремова в суде Москвы — по делу о смертельном ДТП. В Москве громкий процесс только начался. А в Бердске уже завершается: сейчас допрашивают свидетелей, скоро начнутся прения сторон.
Следующее заседание судья Екатерина Белова назначила на 10 августа. Вероятно, Пашаев снова приедет в Бердск. Во всяком случае, он заявил, что бердское дело для него очень важно.
Напомним, на скамье подсудимых двое — Рамиз Гасанов и Гусейн Гулиев. Первому инкриминируют ст. 161 ч. 1 (грабеж) и ст. 126 ч. 2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека). Второму — ст. 325 ч. 2 (похищение или повреждение документов); ст. 161 ч. 2 п.а (грабеж) и ст. 126 ч. 2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека).
С октября 2019 года Гулиев находится в СИЗО, Гасанов — под домашним арестом. Рассмотрение дела по существу началось в апреле 2020.
Адвокат Эльман Пашаев представляет интересы Гусейна Гулиева. Он уверен, что никакого похищения не было — просто требовали вернуть долг в размере 1,5 млн рублей. Сторона обвинения считает иначе.
В сентябре Гасанов решил захватить Сафарова, чтобы тот отдал деньги. Средства они якобы вложили в совместный бизнес. Как уточнил помощник прокурора Вячеслав Филиппенко, планировали возить джинсы из Турции на продажу в России. Но в итоге — ни товара, ни денег Гасанов не увидел.
«Сафаров скрывался, из дома не выходил. У него был личный курьер — таксист, который ему привозил продукты и самого возил при необходимости. Тогда он жил в Бердске», — уточнил гособвинитель.
Тогда он предложил Гулиеву и двум «неустановленным лицам» помочь ему разобраться с должником. И те согласились. В конце сентября киднепперы заблокировали дорогу такси, в котором ехал Сафаров на ул. Горького в Бердске, вытащили должника и посадили в свое авто. Чтобы он не видел, куда его везут, ему на голову надели мешок. Первые 5 дней его держали в квартире на ул. Молодости в Академгородке, а потом перевезли в отель «Аврора», что в Октябрьском районе Новосибирска.
«Пока Сафарова удерживали, ему наносили удары кулаками в голову, а также ногами по туловищу. Угрожали неустановленным предметом, похожим на пистолет, который использовали в качестве оружия. Отель ему удалось покинуть, воспользовавшись вызовом бригады скорой помощи», — рассказала помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.
На ресепшене гостиницы он заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать «скорую». Медики увезли его в больницу, откуда он позвонил в полицию. По словам гособвинителя, насильно удерживая Сафарова, похитители требовали вернуть деньги, которых у того не было. Тогда выкуп за освобождение просили у родственников.
Обоих задержали в начале октября после того, как Сафаров 1 октября из больницы позвонил в полицию, сообщив о собственном похищении.
Сторона защиты полагает, что Сафаров обычный мошенник, который взял деньги «на свою хорошую жизнь» и в реальности никакого бизнеса не планировал.
«Моего подзащитного обвиняют в похищении человека, грабеже и похищении документов. На потерпевшем, как говорят в народе, пробы ставить некуда, — столько обманутых людей. Он брал деньги под разным предлогом, например, ведения общего бизнеса. Он заверял, что имеет хорошие связи, обещал привезти джинсы, одежду и так далее. Люди платили ему деньги, а он на свои нужды тратил. Когда к нему приходили за деньгами, угрожал полицией. Моему подзащитному это надоело. В отношении потерпевшего применили силу, привезли в гостиницу, стали ждать, когда его отец деньги привезет. Должен был 1,5 млн рублей одному, 300 тыс. другому. Он несколько человек обманул», — прокомментировал адвокат Эльман Пашаев.
По его словам, в гостинице у потерпевшего было «полно продуктов, когда хотел, на улицу выходил, ходил курить». Как рассказал защитник, это подтвердила в ходе допроса в судебном заседании администратор гостиницы. Он опровергает сведения об избиении Сафарова.