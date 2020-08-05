Сахиба Гафарова в поддержку Минздрава

«Сейчас, в период пандемии, Министерство здравоохранения и врачи делают все возможное», - сказала сегодня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафаров на пленарном заседании парламента, сообщает haqqin.az.

«Мнение о том, что в Азербайджане нет Министерства здравоохранения, ошибочно», - сказала Сахиба Гафарова.

Отметим, что на сегодняшнем заседании парламента депутат Агиль Аббас выступил с жесткой критикой деятельности Минздрава. Он сказал, что ранее инвалидность давала Медико-социальная экспертная комиссия.

«Они не доверяли своим работникам и передали выдачу инвалидности в Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения не может делать свою работу. В целом, в Азербайджане нет Министерства здравоохранения», - сказал депутат.