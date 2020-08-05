В Германии и Франции стремительно растет число больных COVID

В Германии зафиксировали более 1 000 случаев заражения коронавирусом за сутки, это рекордный показатель за три месяца, сообщает The Local.

По данным Института Роберта Коха, за последние сутки в Германии зарегистрировано в общей сложности 1 045 подтвержденных случаев COVID-19. Последний раз число новых случаев заражения превысило 1 000 человек 7 мая, пишет Корреспондент.

В отличие от середины июня, когда рост можно было проследить в отдельных кластерах, таких как крупная вспышка на бойне в Северном Рейне-Вестфалии, нынешний всплеск в основном вызван не отдельными кластерами. Эксперты опасаются такого развития событий, потому что его невозможно сдержать региональными мерами.

Рекордный показатель по коронавирусу зафиксировали и во Франции. Там впервые за два месяца выявили за сутки 1 695 новых случаев COVID.