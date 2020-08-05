Евросоюз выделяет Ливану €33 миллиона

Евросоюз выделяет 33 млн евро экстренной помощи Ливану для восстановления страны после взрыва в Бейруте. Об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с главой правительства Ливана Хасаном Диабом, сообщает Deutsche Welle.

Решение о предоставлении дальнейшей помощи Еврокомиссия будет принимать в соответствии с гуманитарным положением на месте, уточнила фон дер Ляйен.

Днем ранее ЕС оправил в Ливан для оказания помощи более сотни специалистов, а также медицинское оборудование.

Кроме того, глава Еврокомиссии и председатель правительства Ливана обсудили возможность предоставления Ливану долгосрочной помощи ЕС в процессе восстановления страны.