Жители самого богатого города США обеднели на миллиарды долларов

Совокупное богатство жителей Нью-Йорка, самого богатого города США, за последний год сократилось примерно на 336 миллиардов долларов (13 процентов) из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Webster Pacific и New World Wealth.

Сан-Франциско, второй по величине город страны, обеднел на 105 миллиардов долларов (пять процентов). Число миллиардеров там за последний год сократилось на два (до 43 человек), в то время как в Нью-Йорке — на пять (до 60). По состоянию на 30 июня, на долю жителей страны приходилось 58 триллионов долларов или около 30 процентов всего богатства в мире. В среднем — 178 тысяч долларов на человека.

Потеря рабочих мест, снижение уровня доходов и стоимости элитной недвижимости привели к сокращению общего богатства в США на девять процентов в течение первого полугодия 2020 года. Но США находятся в лучшем положении, чем другие страны, отмечается в докладе. Так, уровень благосостояния в мире упал на 14 процентов, а в России и Бразилии — на 20.

Во втором квартале американская экономика пережила самый большой спад за послевоенный период. Сокращение ВВП составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.