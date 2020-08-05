Ильхам Алиев выделил деньги на устранение ущерба от обстрелов в Товузе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по устранению ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам Товузского района в результате интенсивного обстрела со стороны вооруженных сил Армении, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью устранения ущерба, причиненного гражданскому населению в селах Агдам, Дондар Гушчу, Вахидли, Алибейли, Юхары Ойсузлу и Ашагы Ойсузлу Товузского района в результате интенсивного обстрела Вооруженными силами Республики Армения Товузского района Азербайджанской Республики из госбюджета Азербайджанской Республики на 2020 год Министерству по чрезвычайным ситуациям выделен 1 млнманатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в течение одного месяца представить президенту Азербайджанской Республики предложения по работе, необходимой для улучшения социальной инфраструктуры в селах Агдам, Дондар Гушчу, Вахидли, Алибейли, Юхары Ойсузлу и Ашагы Ойсузлу Товузского района.