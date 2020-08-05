Пожар в центре Баку потушили фото; обновлено 16:43

Отдел информации

Пожар в парке на улице Бакиханова в Насиминском районе Баку потушен. Об этом haqqin.az сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорели деревья и сухая трава на территории общей площадью 1 гектар. Пожар был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны.

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На горячую линию МЧС «112» поступила информация о том, что на перекрестке улиц Бакиханова и Дж.Мамедгулизаде в Насиминском районе Баку в парке вспыхнул пожар. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МЧС.

К месту пожара привлечены подразделения и техника Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара и локализация огня.

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