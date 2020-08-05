Пожар в парке на улице Бакиханова в Насиминском районе Баку потушен. Об этом haqqin.az сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорели деревья и сухая трава на территории общей площадью 1 гектар. Пожар был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны.