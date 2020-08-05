Теперь исключат из армян Маргариту Симоньян битва жабы с гадюкой
Известный российский журналист, главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян продолжает выступать с последовательной критикой в адрес сегодняшнего армянского правительства.
Заочная перепалка между премьером Армении Пашиняном и «рупором Кремля» Маргариты Симоньян подошла к логической развязке. Главный редактор телеканала RT обвинила оппонента в предательстве интересов, истории и ценностей армянского народа.
«Ненега, прабабушка моя золотая, пережившая геноцид и воспитавшая меня в неистребимом почитании памяти жертв беспрецедентной в истории человечества, кровавейшей резни, хорошо, что ты этого не видишь, родная», - надавила на слезу госпожа Марго, после чего вновь провела сеанс национально-политического стриптиза - «Я действительно не являюсь частью публики, способной радоваться власти того, кто презирает великую армянскую историю, проклинает предков и не уважает память о жертвах геноцида. Позорник и манкурт. Моя ненега плюнула бы ему в глаза».
По всей видимости, в ответ на такое Пашиняну остается только издать указ об исключении Маргариты Симоньян из списков армян – других мер у него не осталось. Что, думаю, не слишком-то неистовую Марго и расстроит. Во-первых, поскольку гражданкой Армении, за которую так ратует, она не была ни дня, поскольку родилась в Краснодаре.
Во-вторых, Армения ей, собственно, и даром бы не сдалась, поскольку весь ее бизнес – в Москве. И с Ереваном ее связывает только то, что она периодически устраивает в подконтрольные ей фирмы молодых выходцев оттуда – разумеется, на места потеплее.
Здесь-то и кроется главная интрига – а с чего это она так накинулась на Пашиняна? Неужто так сильно взыграли «зов предков» и «голос крови», что заставили вернапар, «танец вверх» по поводу абзаца из статьи бывшего редактора провинциальной ереванской газеты Айкакан Жаманак, да еще опубликованной 15 лет назад, 9 декабря 2005 года, публично устроить? Свежее аргументов не нашлось?
Или ее так серьезно взволновала политическая ситуация в Армении? Это вряд ли, поскольку госпожа Симоньян в политике разбирается как лемур в мацони, достаточно вспомнить ее ликование в связи с избранием Дональда Трампа президентом США.
Тогда она заявила, что будет весь день ездить на машине с американским флагом в окне в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах США. «В общем, я сегодня езжу так: в одном окошке наш флаг, в другом американский. Символизирую мир-дружбу-жвачку. Авансом», - написала она у себя в твиттере. Запись эта потом была подчищена, но интернет помнит многое.
Так что о «политическом чутье» Симоньян можно говорить только с улыбкой и в кавычках. За пятнадцать лет, прошедших с того момента, когда 25-летнюю журналистку, окончившую факультет журналистики Кубанского государственного университета, внезапно подняли на самый верх - назначили главным редактором Russia Today (ныне - RT) - первого российского информационного телеканала, круглосуточно вещающего на английском языке, она, конечно, пообтерлась и научилась делать умное лицо с надутыми щечками. Но понимания политики у нее от этого не прибавилось – возможно, именно поэтому RT регулярно и ловят на пропагандистско-шулерских приемах.
Словом, на политику ей наплевать, штука скучная, непонятная. Другое дело – деньги и близость к власти, естественно – российской, поскольку лишь она щедро, орденами и, что более важно, деньгами, оценивает ее «таланты», в том числе – фантастическую беспринципность. Поэтому, в истории ее «битвы жабы с гадюкой» - перепалке с Пашиняном – мотив может быть только один: государственный заказ.
Было бы наивным утверждать, что Кремль и российские структуры, тесно работающие с Советом Безопасности РФ, не замечают давно нарастающих антироссийских настроений в Ереване. По сути, кормясь с руки Москвы, при каждом удобном случае армянская сторона туда, в эту руку, еще и плюет, совершенно не задумываясь о последствиях.
Как помнит уважаемый читатель, незадолго до начала «июльской войны», армянские власти приняли решение ограничить вещания ряда российских информационных каналов. А когда на границах с Азербайджаном Армения спровоцировала вооруженный конфликт, то, что первым делом сделал Ереван? Правильно, бросился в Кремль за помощью.
И тогда Москва решила поиграть в народную дипломатию. То есть кто-то авторитетный должен был бы послать в Ереван намек, что есть некоторые настораживающие моменты, надо бы их исправить.
Ошибка была здесь только в одном - посредником для отправки сигнала, этаким почтальоном Печкиным, была выбрана Маргарита Симоньян. Дескать, женщина известная и публичная, кавалер армянской медали Мовсеса Хоренаци, товарищ проверенный и работает по международной линии.
Но ее пропагандистский угар и энтузиазм в расчет не приняли. А зря. «Опытнейший пропагандист» с первых шагов повела себя с грацией слона в посудной лавке и с экспрессией торговки на сельском рынке Краснодарского края – начав с кучи претензий в адрес Пашиняна, причем – претензий поверхностных, излишне эмоциональных о событиях столетней давность, произошедших в уже несуществующем государстве, да и к сложностям армяно-российских отношений имеющий весьма отдаленное отношение. А когда поняла, что диалога не получится, что Пашиньян послал ее долма готовить – начала от имени прабабушки плеваться.
Итог этой дипломатии от госпожи Марго – вчера президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание ряда российских каналов, Первого канала, «РТР Планеты» и канала «Россия. Культура».
Москва получила публичное оскорбление от страны-клиента. Ну а Симоньян придется теперь лепетать на ковре своих кремлевских кураторов что-нибудь душещипательное, типа «ну, не смогла я, не смогла».
Но, готов поспорить, что на карьере Марго Симоньян этот провал никак не отразится. Она из обоймы непотопляемых, тех, кого двигают на верх «не за заслуги, а за услуги». Ну а мы должны быть ей, по большому счету, благодарны. За то, что она обнажила перед нами подлинное лицо так называемой «армянской политической элиты» и «армянских лоббистов в Москве». За тот раскол, который своими действиями внесла в армянский истеблишмент и в отношения Еревана с Москвой – в условии противостояния это дорогого стоит.
Так что, если ее исключат из армян – вполне можно присвоить ей что-нибудь утешительное, какую-нибудь статуэтку с нашей стороны – «Хрустального слона», например.