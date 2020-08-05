Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 16:11

Известный российский журналист, главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян продолжает выступать с последовательной критикой в адрес сегодняшнего армянского правительства. Заочная перепалка между премьером Армении Пашиняном и «рупором Кремля» Маргариты Симоньян подошла к логической развязке. Главный редактор телеканала RT обвинила оппонента в предательстве интересов, истории и ценностей армянского народа.

«Ненега, прабабушка моя золотая, пережившая геноцид и воспитавшая меня в неистребимом почитании памяти жертв беспрецедентной в истории человечества, кровавейшей резни, хорошо, что ты этого не видишь, родная», - надавила на слезу госпожа Марго, после чего вновь провела сеанс национально-политического стриптиза - «Я действительно не являюсь частью публики, способной радоваться власти того, кто презирает великую армянскую историю, проклинает предков и не уважает память о жертвах геноцида. Позорник и манкурт. Моя ненега плюнула бы ему в глаза». По всей видимости, в ответ на такое Пашиняну остается только издать указ об исключении Маргариты Симоньян из списков армян – других мер у него не осталось. Что, думаю, не слишком-то неистовую Марго и расстроит. Во-первых, поскольку гражданкой Армении, за которую так ратует, она не была ни дня, поскольку родилась в Краснодаре. Во-вторых, Армения ей, собственно, и даром бы не сдалась, поскольку весь ее бизнес – в Москве. И с Ереваном ее связывает только то, что она периодически устраивает в подконтрольные ей фирмы молодых выходцев оттуда – разумеется, на места потеплее. Здесь-то и кроется главная интрига – а с чего это она так накинулась на Пашиняна? Неужто так сильно взыграли «зов предков» и «голос крови», что заставили вернапар, «танец вверх» по поводу абзаца из статьи бывшего редактора провинциальной ереванской газеты Айкакан Жаманак, да еще опубликованной 15 лет назад, 9 декабря 2005 года, публично устроить? Свежее аргументов не нашлось? Или ее так серьезно взволновала политическая ситуация в Армении? Это вряд ли, поскольку госпожа Симоньян в политике разбирается как лемур в мацони, достаточно вспомнить ее ликование в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. Тогда она заявила, что будет весь день ездить на машине с американским флагом в окне в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах США. «В общем, я сегодня езжу так: в одном окошке наш флаг, в другом американский. Символизирую мир-дружбу-жвачку. Авансом», - написала она у себя в твиттере. Запись эта потом была подчищена, но интернет помнит многое.

Так что о «политическом чутье» Симоньян можно говорить только с улыбкой и в кавычках. За пятнадцать лет, прошедших с того момента, когда 25-летнюю журналистку, окончившую факультет журналистики Кубанского государственного университета, внезапно подняли на самый верх - назначили главным редактором Russia Today (ныне - RT) - первого российского информационного телеканала, круглосуточно вещающего на английском языке, она, конечно, пообтерлась и научилась делать умное лицо с надутыми щечками. Но понимания политики у нее от этого не прибавилось – возможно, именно поэтому RT регулярно и ловят на пропагандистско-шулерских приемах. Словом, на политику ей наплевать, штука скучная, непонятная. Другое дело – деньги и близость к власти, естественно – российской, поскольку лишь она щедро, орденами и, что более важно, деньгами, оценивает ее «таланты», в том числе – фантастическую беспринципность. Поэтому, в истории ее «битвы жабы с гадюкой» - перепалке с Пашиняном – мотив может быть только один: государственный заказ. Было бы наивным утверждать, что Кремль и российские структуры, тесно работающие с Советом Безопасности РФ, не замечают давно нарастающих антироссийских настроений в Ереване. По сути, кормясь с руки Москвы, при каждом удобном случае армянская сторона туда, в эту руку, еще и плюет, совершенно не задумываясь о последствиях.

Как помнит уважаемый читатель, незадолго до начала «июльской войны», армянские власти приняли решение ограничить вещания ряда российских информационных каналов. А когда на границах с Азербайджаном Армения спровоцировала вооруженный конфликт, то, что первым делом сделал Ереван? Правильно, бросился в Кремль за помощью. И тогда Москва решила поиграть в народную дипломатию. То есть кто-то авторитетный должен был бы послать в Ереван намек, что есть некоторые настораживающие моменты, надо бы их исправить. Ошибка была здесь только в одном - посредником для отправки сигнала, этаким почтальоном Печкиным, была выбрана Маргарита Симоньян. Дескать, женщина известная и публичная, кавалер армянской медали Мовсеса Хоренаци, товарищ проверенный и работает по международной линии. Но ее пропагандистский угар и энтузиазм в расчет не приняли. А зря. «Опытнейший пропагандист» с первых шагов повела себя с грацией слона в посудной лавке и с экспрессией торговки на сельском рынке Краснодарского края – начав с кучи претензий в адрес Пашиняна, причем – претензий поверхностных, излишне эмоциональных о событиях столетней давность, произошедших в уже несуществующем государстве, да и к сложностям армяно-российских отношений имеющий весьма отдаленное отношение. А когда поняла, что диалога не получится, что Пашиньян послал ее долма готовить – начала от имени прабабушки плеваться. Итог этой дипломатии от госпожи Марго – вчера президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание ряда российских каналов, Первого канала, «РТР Планеты» и канала «Россия. Культура».