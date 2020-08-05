Два бренда в одной карте – BirKart Umico!

Kapital Bank в рамках сотрудничества с компанией Competo представил новую карту BirKart Umiko. В отличие от обычных карт с функцией кешбэка, эта карта дает владельцу двойные преимущества и двойной кешбэк.

С BirKart Umico клиенты получают как кешбэк, который дает BirKart при совершении безналичных платежей, так и кешбек, который начисляется от покупок в партнерской сети Umico. Заработанные кешбэки накапливаются на счете Umico. Новая BirKart Umiko может быть использована и как дебетовая, и как карта рассрочки, то есть с помощью новой карты клиенты могут воспользоваться функцией рассрочки BirKart. Дебетовая карта BirKart Umiko представлена в 3 валютах (AZN/USD/EUR) и выдается сроком на 36 месяцев.

Также в BirBank – самом популярном мобильном банковском приложении страны, для пользователей создан специальный раздел, через который клиенты могут отслеживать свои бонусы в Umico.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и Umico. BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют около 7500 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196 или связавшись через WhatsApp по номеру (+99 451) 250 99 99.