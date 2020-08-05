Как сообщает АзерТАдж, глава государства сказал: «Если взять выплачиваемые ими налоги и выдаваемые им государственные субсидии, а также прямые государственные инвестиции, то мы увидим большую разницу. О чем это говорит? Это говорит о том, что государственные компании тянут вниз нашу страну и нашу экономику. Этому нет другого объяснения», - заявил президент, сообщает АзерТАдж.

«Государственной нефтяной компании выделяются деньги. Причем не только на газификацию, но и на буровые работы, финансирование ее доли в консорциумах с зарубежными партнерами, на реализацию других инфраструктурных проектов. Откуда берутся эти деньги? Из государственного бюджета, причем большие средства. Каспийское морское пароходство. Да, по сравнению с другими государственными компаниями ситуация в Каспийском морском пароходстве обстоит лучше. Но на какие деньги покупаются корабли и танкеры? За счет государственного бюджета. Сейчас на судостроительном заводе мы строим несколько грузовых кораблей, кораблей типа Ро-ро. Мы делаем это за счет государственного бюджета, а потом передаем корабли Каспийскому морскому пароходству. Они эксплуатируют их и возвращают ли затем деньги? Вот это большой вопрос. Сколько средств выделяется «Азерэнержи»? Да, проделана большая работа, строятся станции и подстанции, Мингячевирская ТЭЦ, можно сказать, заново построена. Но откуда берутся эти деньги, тратят то, что сами заработали? Нет, из государственного бюджета. Сегодня основным источником государственного бюджета является нефтегазовая сфера.

Другие компании – все самолеты АЗАЛ куплены государством. Все аэропорты построены за счет государства. А какая прибыль от этого государству? Покупаются самолеты, их эксплуатируют. А где же доходы? Когда это будет оплачено? Взятые кредиты должны оплачивать мы? То же самое с железной дорогой. Выделяются сотни миллионов манатов, строятся новые линии, покупаются новые вагоны и локомотивы. А где их эффективность? Ведь должно работать с эффективностью.

Мы не говорим, что в развитых странах эта работа регулируется на должном уровне. Кто там будет работать в убыток? Возможно, на какие-то стратегические сферы государство выделяет дотации и оказывает поддержку. Однако в большинстве случаев там все экономические отношения построены на принципах рыночной экономики. Но получается, что у нас частный сектор работает по принципам рыночной экономики, хотя государство и им оказывает поддержку, а государственные компании как будто работают по социалистической экономической модели. Это недопустимо. Поэтому в этом направлении должны быть приняты очень серьезные шаги. Я поручаю вам, работа государственных компаний должна быть серьезно проинспектирована и должна быть построена новая система управления. Так больше не может продолжаться. Больше не может продолжаться такая бесконтрольность.

Соответствующие структуры уже подготовили необходимый пакет предложений. Они сделали мне предварительную презентацию. Я поддержал это. Поручаю правительству, чтобы в ближайшие дни предоставили необходимые документы по новой системе управления государственных компаний. Я их подпишу», - сказал президент.