Выплаты по социальному обеспечению получили 2,3 миллиона человек

В июле Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения были осуществлены выплаты по видам социального обеспечения в целом 2 миллионам 300 тысячам граждан.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве, из них 1 млн 260 тыс. человек получили пенсию, 423 тыс. – пособия, 298 тыс. - стипендии, 350 тыс. (85 тыс. семей) – адресную социальную помощь.

Число получателей выплат по указанным видам социального обеспечения больше на 3,3% или на 73 тыс. человек по сравнению с июлем 2019 года. Также в прошлом месяце на финансирование пенсий, пособий, стипендий и адресной социальной помощи направлено 468 млн манатов, что на 24,1% или на 91 млн манатов больше, чем в июле 2019 года.