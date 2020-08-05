Трамп призвал перенести президентские дебаты
Президент США Дональд Трамп выступил за перенос первых президентских дебатов, назначенных на 29 сентября, на более ранний срок в связи с тем, что "в некоторых случаях" голосование на выборах президента по почте может начаться раньше этой даты.
How can voters be sending in Ballots starting, in some cases, one month before the First Presidential Debate. Move the First Debate up. A debate, to me, is a Public Service. Joe Biden and I owe it to the American People!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2020
"Как избиратели могут отправлять бюллетени, начиная, в некоторых случаях, за месяц до первых президентских дебатов. Перенесите первые дебаты пораньше. Для меня дебаты - это гражданский долг. Джо Байден и я должны это сделать ради американского народа!" - написал американский президент в своем официальном Twitter-аккаунте.
Ранее сообщалось, что первые президентские дебаты в США состоятся 29 сентября в Кливленде, штат Огайо. Соучредителями дебатов выступают Кейсовский университет и Кливлендская клиника. До этого дебаты должен был организовывать университет Нотр-Дам в городе Саут-Бенд в Индиане, но руководство университета отказалось от дебатов из-за коронавируса.
В настоящее время расписание дебатов выглядит так: кандидаты Республиканской и Демократической партий встретятся 29 сентября в Кливленде, 15 октября в Майами (Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (Теннесси). Кандидаты в вице-президенты проведут дебаты в среду 7 октября в Солт-Лейк-Сити (Юта).