Ильхам Алиев распускает госкапитализм… и объявил о большой либерализации

«Есть еще одна проблема – либерализация экономики. Мы должны на этой пойти. Проведенные в последнее время в этой сфере обсуждения дают основания сказать, что уже необходимо предпринять серьезные шаги», - заявил сегодня президент Ильхам Алиев , выступая на совещании в видеоформате в связи с проведенными в Азербайджане мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией, сообщает АзерТАдж.

«Мы должны заинтересовать и частные, и иностранные компании. Потому что в некоторых случаях компании обращаются, однако их обращения не рассматриваются, а в некоторых случаях рассмотрение этих обращений затягивается. Некоторые проекты реализуются, а некоторые – нет. Мы сами должны быть заинтересованы. Мы должны предоставить иностранным и местным инвесторам бизнес-план – вот сфера, вот предприятие, иди и приватизируй. Если стратегический инвестор вложит большие средства, то предприятие можно приватизировать по символической цене. Если он даст гарантии, что вложит сюда большие средства. Только так мы сможем запустить эти предприятия. Потому что у нас в Баку очень много разрушенных предприятий, оставшихся с советских времен. У этих предприятий большие территории. На этих территориях могут быть созданы новые промышленные предприятия - конечно, при условии полного соблюдения экологических стандартов - и в то же время здесь могут быть реализованы масштабные проекты градостроительства. Потому что строительный сектор, рухнувший во время пандемии, накопил большой потенциал. Это положительно повлияет на создание рабочих мест, сферу производства строительных материалов и ряд других сфер. Сейчас у нас в городе столько полуразрушенных, сгнивших промышленных предприятий. Надо привлечь инвесторов. Пусть идут и за свои деньги благоустраивают территорию, создают общественные зоны и здания. Потому что в этом есть необходимость, и это оживит бизнес», - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество между государством и частным сектором должно основываться на более конкретных проектах.

«Я могу сказать, что во многих случаях это все еще остается намерением. У нас в нескольких проектах действуют и государственные, и частные компании, вложили средства. Но таких проектов очень мало. Поэтому здесь обязательно нужен новый подход. Возможно, частный сектор сможет работать в каких-то новых сферах, даже в инфраструктурных проектах. Это возможно. Не только в создании промышленных предприятий, но и в инфраструктурных проектах. Просто их нужно стимулировать. В то же время мы должны привлекать иностранных партнеров к этим работам», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что механизм государственного контроля за расходами должен быть еще более усовершенствованным.

«Здесь, конечно же, государственные структуры должны дать дополнительные предложения и здесь должен быть общественный контроль. Представители общественности должны быть вовлечены в реализацию всех проектов, которые имеют для нас большое значение. Я отмечал это в ходе совещания по проблемам водоснабжения. Ученые, неправительственные организации, эксперты, представители СМИ - пусть они тоже примут участие в этой работе. Пусть и они выдвигают предложения. То есть к этой работе должна быть привлечена широкая общественность. Тогда наша работа будет более комфортной, и механизм контроля за расходами будет состоять из нескольких уровней», - сказал Ильхам Алиев.