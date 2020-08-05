Али Асадов рассказал, как открывают страну
«В оставшихся 13 городах и районах начаты процессы смягчения. Учитывая летний сезон, было решено, что люди могут пользоваться пляжами. Одним из основных моментов является то, что после отмены системы СМС-разрешений и получения разрешений посредством портала icaze.e-gov.az, люди могут перемещаться свободно». Как сообщает АзерТАдж, об этом на проведенном президентом Ильхамом Алиевым совещании в видеоформате в связи с мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией сказал премьер-министр Али Асадов.
Премьер-министр отметил, что идет подготовка и к очередным процессам по смягчению.
«Хочу также сообщить и о том, что, учитывая развитие ситуации в направлении улучшения, Оперативный штаб также проводит подготовительную работу по ряду процессов смягчения в ближайшее время. В связи с этим хочу отметить, что люди еще долгое время должны соблюдать масочный режим и режим социальной изоляции, санитарно-эпидемиологические правила. В частности, на основании рекомендации врачей и санитарно-эпидемиологических учреждений нами были подготовлены все необходимые инструкции по деятельности открываемых объектов. Для контроля за этим выделены специальные группы и структуры. Население и предприниматели также должны знать, что эти правила должны соблюдаться очень строго, и это будет под особым контролем», - сказал Али Асадов.