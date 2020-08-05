Цена нефтяной корзины ОПЕК преодолела рубеж в $45

Цена нефтяной корзины ОПЕК выросла в среду, 5 августа, на $1,07 до $45,34 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла $44,27 за баррель. Такие данные представлены сегодня на сайте картеля.

С начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целым комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае-июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран-участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.