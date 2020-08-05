Хикмет Гаджиев с азербайджанской правдой на страницах старейшей испанской газеты

В интервью помощник президента Азербайджана прокомментировал ситуацию на границе с Арменией.

Ведущие испаноязычные СМИ, включая одни из старейших газет Испании Lavanguardia, Holanews, Infobae, Diariolibre и др. опубликовали интервью помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева испанскому информационному агентству EFE под заголовком «Терпение Азербайджана не безгранично».

Хикмет Гаджиев отмечает, что Баку является сторонником решения конфликта с Арменией путем переговоров, который обязательно предполагает освобождение Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, оккупированных армянами, как это и установлено в резолюциях Совета Безопасности ООН.

«Но если это не так, то Азербайджан в соответствии со статьей 51 Устава ООН оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность и гарантировать неприкосновенность своих границ», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Он предупредил, что «незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является источником потенциального риска непредвиденных последствий».

Хикмет Гаджиев заявил в интервью: «Армения не заинтересована в разрешении конфликта и пытается продлить и укрепить нынешний статус-кво».

Азербайджан привержен мирному урегулированию конфликта, подчеркнул Х.Гаджиев. «Тот факт, что мы участвуем в переговорном процессе почти 30 лет, который я мог бы назвать «стратегическим терпением», является ярким примером конструктивного отношения нашей страны. Но мы выступаем за предметные переговоры, направленные на достижение результатов», - сказал помощник президента.

Х.Гаджиев предупредил, что Баку не пойдет на переговоры только ради переговоров, добавив, что они «не могут длиться вечно», поскольку «нынешний статус-кво недопустим и должен измениться».

«Терпение Азербайджана не безгранично», - заявил Х.Гаджиев, подчеркнув, что оккупация сопровождалась военными преступлениями и преступлениями против человечности, этническими чистками. В результате конфликта более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

По словам помощника президента, Армения должна понять, что в XXI веке международные отношения не могут регулироваться законом джунглей.

Что касается нарушений режима прекращения огня, которые периодически происходили с 12 июля на Товузском участке азербайджано-армянской границы и привели к гибели азербайджанских военнослужащих и мирного гражданина, Х.Гаджиев без колебаний назвал их «предумышленной провокацией» и «агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана".

Ереван, по его мнению, этими действиями преследует несколько целей, одна из которых - нанести ущерб стратегической инфраструктуре глобальных нефтегазовых и транспортных проектов, расположенной в Товузском районе на северо-западе Азербайджана.

Еще одной целью армянского руководства было отвлечь общественное мнение Армении от внутренних проблем, шаткой социально-экономической ситуации, преследования оппозиционеров и пандемии COVID-19, сказал Х.Гаджиев.

В заключение Хикмет Гаджиев довел до внимания, что Армения пыталась «вовлечь в конфликт Организацию Договора о коллективной безопасности. «Азербайджанская армия отразила все атаки, и Ереван не достиг ни одной из этих целей», - подчеркнул помощник президента Азербайджана.