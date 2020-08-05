Трамп: вакцина от коронавируса появится к президентским выборам

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вакцина от коронавируса может быть готова к 3 ноября - ко дню выборов главы государства. Как передает агентство Reuters, соответствующее заявление Трамп сделал в радиоэфире.

На вопрос журналиста Джеральдо Риверы о сроках создания вакцины, Трамп ответил: "Раньше, чем в конце года, возможно, намного раньше".

Радиоведущий спросил, произойдет ли это раньше 3 ноября. "Я думаю, что в отдельных случаях это возможно раньше, но примерно в это время", - заявил американский лидер.