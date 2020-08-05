В мире резко дорожает продовольствие

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары повышаются второй месяц подряд, следует из обзора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, достигло в июле 94,2 пункта, что на 1,2% больше, чем в июне.

Продовольствие дорожает прежде всего за счет роста цен на растительные масла и молочную продукцию.

При этом, в частности, значение индекса цен на зерновые ФАО почти не изменилось за отчетный период.

Напомним, еще в начале апреля главы ФАО Цюй Дунъюй, Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Азеведа и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупреждали об опасности сбоя поставок продуктов питания во всем мире из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Если в разных странах начнут паниковать из-за доступности продовольственных товаров, это может вызвать ограничения на экспорт, что в свою очередь приведет к дефициту продовольствия на глобальных рынках, указывали они.