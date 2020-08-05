Билл Гейтс предупреждает мир о природной катастрофе после коронавируса

«Заболевания, связанные с разного рода вирусами, будут происходить регулярно, если не заниматься другой проблемой – изменением климата», - цитирует Гейтса «Комсомольская правда».

Помимо коронавируса, вокруг борьбы с которым сейчас сконцентрирован весь мир, существует другая проблема, которая будет намного серьезнее COVID-19, предупреждает основатель Microsoft Билл Гейтс.

По мнению Гейтса, количество пострадавших от природных катаклизмов, вызванных изменениями климата, может превысить количество пострадавших от COVID-19. «Если вы хотите понять, как изменение климата отразится на человеке, то посмотрите на ситуацию с COVID-19 и представьте ее в десятикратном размере», - предсказывает он.

Гейтс предлагает пути решения: главное, что должны сделать власти и ученые, – ликвидировать выбросы углекислого газа в атмосферу. Америка стоит на втором месте после Китая по уровню выбросов CO. Ежегодно в атмосферу в процессе сгорания различных газов и нефтепродуктов поступает порядка 5,5 млн тонн углекислого газа.

Он уверен, что наряду с новыми тестами и методами лечения коронавируса миру необходимо думать над тем, какие инструменты можно использовать в борьбе с изменением климата, важно также пересмотреть способы производства вещей и продуктов питания. Плюс необходимо помогать фермерам, которые просто обязаны адаптироваться к новым климатическим условиям.