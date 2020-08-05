На дорогах Баку образовались пробки фото
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается плотный транспортный поток. Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.
Согласно сообщению БТА, из-за плотного потока образовались задержки в интервале работы автобусов некоторых регулярных и экспресс-маршрутов.
Отмечается, что заторы наблюдаются на вспомогательной дороге на проспекте Гейдара Алиева в направлении города, проспекте Зии Буниятова в направлении круга 20 Января и Тбилисском проспекте в направлении круга 20 Января.