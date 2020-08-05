В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие широкомасштабные военные учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сценарию учений, со штабами соединений и батальонов проводятся мероприятия по уяснению поставленных задач в соответствии с процессом принятия военных решений, оценке обстановки, уточнению задач на местности и разработке совместных графиков переговоров.

В ходе совместных действий с подразделениями Вооруженных сил Турции выполняются мероприятия по осуществлению управления и организации связи.