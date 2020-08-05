Ученые создали вакцину от COVID-19 в виде спрея

В Южной Корее биологи разработали вакцину от коронавируса, которую можно будет вводить не инъекцией, а через носовой спрей. Препарат уже испытали на "очеловеченных" трансгенных мышах, сообщается в отчете ученые в bioRxiv.

Разработчики отмечают, что их вакцина - аттенуированный (живой, но ослабленный) SARS-CoV-2, который может "тренировать" в том числе местный иммунитет слизистой оболочки носоглотки. Его постепенно адаптировали для культивирования в эпителиальных клетках Vero с 37 до 22 градусов по Цельсию, пишет Корреспондент.

По данным исследователей, однократная доза их препарата "сильнейшим образом индуцирует нейтрализующие антитела, клеточный иммунитет и антитела IgA слизистых оболочек" у иммунизированных через нос мышей, которых предварительно сделали крайне восприимчивыми к инфекциям SARS-CoV-2 и SARS-CoV (не привитые из контрольной группы после заражения умерли).

"Мыши, вакцинированные одной дозой, были полностью защищены от инфекции, у них не наблюдалась потеря веса, не было смертей и присутствия вируса в носовых раковинах, мозге, легких и почках", - пишут авторы. Действие препарата проверено на 19 мышах, клинические испытания пока не проводились.

Разработчики подчеркнули, что даже при использовании оксфордской вакцины ChAdOX1-nCoV-19, которая считается одним из препаратов-лидером, на который уже делают предзаказы, вирусную РНК все равно обнаруживали в носоглотке и легких, тогда как их кандидат "полностью" защищал подопытных.