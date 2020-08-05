27 лет в тюрьме за убийство, которое не совершал
Житель Китая Чжан Юхуань, отбывавший пожизненное заключение по обвинению в двойном убийстве в 1993 году, оправдан и вышел на свободу, сообщает ВВС.
Британское СМИ отмечает, что Чжан поставил печальный рекорд, проведя за решеткой 9 778 дней - больше, чем какой-либо другой несправедливо осужденный в Китае.
История начались в октябре 1993 года, когда тела двух мальчиков были обнаружены в Цзиньсяне, столице провинции Цзянси. Чжан Юхуань был соседом мальчиков. Он стал подозреваемым в убийстве, мужчину задержали. В январе 1995 года суд в Наньчане признал его виновным и приговорил к смертной казни. Позже приговор был изменен на пожизненное заключение.
Мужчина настаивал на своей невиновности. В марте 2019 года Верховный суд Китая согласился вновь рассмотреть это дело. Суд постановил, что в деле отсутствуют достаточные доказательства вины осужденного, а его прошлые показания непоследовательны и не совпадают с реальными обстоятельствами.
Суд признал, что пострадавший имеет право на компенсацию, но не определил ее размер. Адвокат Чжана, Ван Фэй, заявил изданию China Daily, что будет добиваться финансового возмещения своему клиенту и наказания причастных к его осуждению.
Настоящего убийцу двух мальчиков так и не нашли.
По телевидению показали эмоциональную встречу Чжана с 83-летней матерью и бывшей женой, которая развелась с ним 11 лет назад и вышла замуж за другого, но поддерживала отношения с первым мужем и помогала ему с обжалованием.