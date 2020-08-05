Вспышка чумы на севере Китая: первый погибший

Китайские медики зафиксировали смерть от кишечной формы чумы жителя уезда Дархан-Муминган, расположенного в городском округе Баотоу в северном автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Как сообщает комитет здравоохранения Баотоу, врачи изолировали 35 человек, контактировавших с умершим, передает ТАСС.

На территории уезда введен режим повышенной эпидемиологической опасности в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы, он будет действовать до конца 2020 года.