ВОЗ: шесть вакцин от COVID-19 проходят клинические испытания

Более 200 вакцин от коронавируса разрабатываются в настоящее время в мире, шесть из них находятся на стадии клинических испытаний, заявил сегодня гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«У нас имеются более 200 вакцин-кандидатов, и шесть из них находятся на очень хорошей стадии, проходят клинические испытания», — заявил глава ВОЗ.

Он также высказался за доступность будущей вакцины от коронавирусной инфекции для населения планеты, отметив, что следует рассматривать такую вакцину как «общественное благо