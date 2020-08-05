Девушка вернулась домой спустя неделю после своих похорон

В индийском штате Уттар-Прадеш обратилась в полицию девушка спустя шесть дней после церемонии ее собственных похорон, сообщила газета Times of India.

Известно, что 27 июля индийские правоохранители обнаружили женский труп, упакованный в чемодан. Семья 24-летней девушки опознала ее тело. После чего следователи обвинили в убийстве индианки мужа и его родителей, которые постоянно над ней издевались, передает РИА Новости.

Однако почти через неделю после собственных похорон девушка сама пришла в полицейский участок и рассказала, что все это время провела в соседнем городе, где раньше работала. О своем отъезде она никому не сказала.

С мужа девушки, ее свекра и свекрови сняли обвинения в убийстве, но они все равно останутся в тюрьме из-за избиений и унижений невестки.