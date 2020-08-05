Снова напряженность в Товузе: Азербайджан сбил армянский беспилотник
Днем 6 августа подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат, предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба Миноболроны Азербайджана.
Согласно информации, очередной БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.